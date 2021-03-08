مدرب المريخ السوداني: موقفنا صعب في دوري أبطال أفريقيا

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أكد الإنجليزي لي كلارك، المدير الفني للفريق الأول بنادي المريخ السوداني، أنه متحمس لتجربته الجديدة بتدريب الفريق.
وقال كلارك في تصريحات تليفزيونية لقناة صدى البلد: “متحمس للتجربة الجديدة مع المريخ السوداني، خاصة أنه فريق جيد جدًا وعندما شاهدته أمام سيمبا أدركت أنه يمكننا أن نحقق نتائج جيدة معًا”.
وأضاف: “موقفنا صعب في المجموعة، لا تزال هناك مباراتين خارج الأرض، وسنستضيف الأهلي لكني أثق أن الفريق سيجتهد لكي يحقق نتائج جيدة رغم صعوبة المجموعة”.
وأوضح “أتواجد بالعاصمة السودانية الخرطوم منذ يومين، وسأقود أول مران اليوم الإثنين وألتقي مع اللاعبين والجهاز الفني والإداري”.
وتابع:”أعلم أن الكرة الإفريقية بها العديد من المواهب والأندية الطموحة، متحمس لتجربتي الأولى في القارة”.
وقال: “الأهلي المصري فريق كبير يتمتع بقوة على مستوى اللاعبين والجهاز الفني، المباراة لن تكون سهلة لكن سنحاول تحقيق نتيجة إيجابية أمامهم”.
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