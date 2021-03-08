الدوري الاسباني | قائد أتلتيكو مدريد يتحسر على ضياع الفوز على الريال

أكد كوكي، قائد فريق أتلتيكو مدريد، أن فريقه أهدر فرصة حسم اللقاء أمام ضيفه وجاره اللدود ريال مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية اليوم الأحد، ليمنح الفريق الملكي فرصة إدراك التعادل في الوقت القاتل.

وفرط أتلتيكو مدريد في فوز كان في متناوله، بعدما فشل في الحفاظ على تقدمه بهدف حمل توقيع نجمه الأوروجواياني لويس سواريز في الدقيقة 15، عقب تسجيل الفرنسي كريم بنزيمه هدف التعادل للريال في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

وحرم التعادل أتلتيكو من التحليق في صدارة المسابقة، حيث أصبح في جعبته 59 نقطة بالمركز الأول، بفارق ثلاث نقاط فقط أمام أقرب ملاحقيه برشلونة، المستفيد الأكبر من تلك النتيجة، علما بأن أتلتيكو مازال يمتلك مباراة مؤجلة، فيما بقي الريال في المركز الثالث برصيد 54 نقطة.

وقال كوكي عقب اللقاء “تركنا نقطتين تفلت من بين أيدينا بشكل واضح”.

وأوضح كوكي ” لو كنا أكثر دقة أمام المرمى خلال الشوط الثاني لكنا فزنا بالمباراة”.

وأضاف قائد أتلتيكو “نعرف مستوى ريال مدريد، فهم أحد أفضل الفرق في العالم حاليًا، بإمكانهم التسجيل من أي فرصة تسنح لهم. كانت لدينا فرصة لقتل المباراة”.

بتلك النتيجة، تمكن الريال من حرمان أتلتيكو من تحقيق انتصاره الأول على الفريق الملكي بالدوري الإسباني منذ أكثر من خمسة أعوام، حيث يرجع آخر فوز لفريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني في الديربي بالمسابقة إلى 27 فبراير 2016، حينما فاز بهدف نظيف.

ولم يتمكن أتلتيكو من تحقيق أي فوز على الريال للمباراة العاشرة على التوالي ببطولة الدوري الإسباني، والتي شهدت تحقيقه ستة تعادلات مقابل أربع هزائم.

ويحمل هذا التعادل رقم 40 خلال 168 مباراة جمعت بين الفريقين بالدوري، مقابل 89 انتصارًا للريال و39 فوزًا لأتلتيكو.