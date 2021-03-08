تشافي : صنعنا تاريخًا جديدًا للسد القطري وسعيد بأول لقب دوري كمدرب

عبر الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الأول بنادي السد القطري عن سعادته بالتتويج بلقب دوري نجوم قطر للموسم 2020 / 2021، عقب الفوز بثلاثية نظيفة على فريق أم صلال في الجولة الثامنة عشر من المسابقة اليوم الأحد.

وقال تشافي في تصريحات لموقع النادي عقب المباراة :”صنعنا تاريخًا جديدًا لنادي السد، سعيد بالتتويج بلقب الدوري لأول مرة كمدرب مع الفريق بعد الفوز بلقب الدوري كلاعب”.

وأضاف :”سعيد بتواجدي ضمن هذه المجموعة من لاعبين وإدارة وجهاز فني وطبي، وهدفنا الفوز بكل البطولات التي نشارك فيها”.

ووجه المدرب الإسباني في نهاية حديثه كل الشكر لجماهير السد، وقال :”شكر خاص لجماهير السد التي دعمت الفريق بكل قوة طوال الموسم وأيضًا في مباراة التتويج أمام أم صلال، ونعدهم بمواصلة العمل لإسعادهم وحصد المزيد من البطولات لنادي السد”.