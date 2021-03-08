لابورتا يفوز منطقيًا برئاسة برشلونة ويتلقى التهنئة من فريتشا

اقترب خوان لابورتا من العودة لرئاسة نادي برشلونة الإسباني بعد 11 عامًا من رحيله عن رئاسة النادي الكتالوني، حسبما أظهرت نتائج الفرز لأصوات أعضاء النادي حتى الآن.

وجرت اليوم الأحد نسخة تاريخية من انتخابات النادي الكتالوني لاختيار رئيس جديد لبرشلونة يتولى مقاليد الأمور في السنوات المقبلة التي تواجه فيها إدارة النادي العديد من التحديات الصعبة.

وبعد فرز 80 % من أصوات المشاركين في الانتخابات، تفوق لابورتا بفارق هائل على منافسيه فيكتور فونت وأنطوني فريتشا.

وأشار الموقع الإلكتروني للنادي أن نتائج فرز 80 % من الأصوات أظهرت حصول لابورتا على 91ر57 % من الأصوات مقابل 97ر30 % لمنافسه فونت و92ر9 % للمنافس الآخر فريتشا ما يعني فوز لابورتا منطقيًا برئاسة النادي.

ولهذا، لم يتردد فريتشا في تهنئة لابورتا قائلًا : “أود تهنئة لابورتا على فوزه الذي لا يسمح بأي نقاش. علينا أن ندعم الآن الرئيس الجديد للنادي”.

واستمرت عملية التصويت اليوم لمدة 12 ساعة بداية من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء بتوقيت برشلونة.

وشارك في التصويت 35 ألف و13 عضوًا بالنادي الكتالوني ما يمثل 74ر31 % من حجم الجمعية العمومية للنادي (من لهم حق التصويت).

وكانت استبيانات تزامنت مع غلق باب التصويت أظهرت تقدم لابورتا بنسبة تفوق 58 %.

وأظهرت أحدث البيانات على الموقع الإلكتروني للنادي تفوق لابورتا بنسبة مقاربة من خلال فرز الأصوات.

وكان لابورتا نجح في انتخابات النادي عام 2003 وظل في منصبه حتى 2010 لكنه خسر في آخر انتخابات سابقة للنادي الكتالوني وذلك في 2015.