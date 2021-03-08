جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد نتائج مباريات اليوم “هزيمة ليفربول والسيتي”

يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد نتائج مباريات اليوم الاحد 7 مارس 2021، لحساب الجولة 27، ولعل أبرزها هزيمة المتصدر مانشستر سيتي من جاره يونايتد، وهزيمة حامل اللقب ليفربول من فولهام.

وعلى ملعب أنفيلد رود، تجرع ليفربول حامل اللقب الهزيمة السادسة له على التوالي في ملعبه بالدوري الانجليزي الممتاز بعد خسارته 1-صفر أمام فولهام المهدد بالهبوط بفضل هدف في الشوط الأول سجله ماريو ليمينا.

وتمدد هذه الخسارة سجل ليفربول القياسي في عدد الهزائم المتتالية على ملعبه حيث أنها المرة الأولى منذ موسم 1953-1954 التي يخسر فيها الفريق هذا العدد من المباريات في آنفيلد في موسم بالدوري.

وعلى استاد “طيران الاتحاد” ضرب مانشستر يونايتد بالتوقعات عرض الحائط وفجر الفريق العريق مفاجأة من العيار الثقيل ، وعرقل الانطلاقة الرائعة لجاره ومضيفه مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي بالفوز عليه 2 / صفر في عقر داره، لتعود الحياة للبريميرليج من جديد.

ولصالح نفس الجولة قفز توتنهام الي المركز السادس بعدما اكتسح ضيفه كريستال بالاس برباعية مقابل هدف مساء اليوم الاحد بواقع هدفين للمهاجم الانجليزي هاري كين والويلزي جاريث بيل.

واستعاد ليستر سيتي توازنه بتغلبه على مضيفه برايتون بهدفين لواحد، يوم أمس السبت، وبهذا حقق الثعالب فوزهم الأول بعد تعادل وهزيمة في الجولتين السابقتين.

وتختتم يوم غد الاثنين منافسات الجولة 27 فى الدوري الانجليزي بمبارتين، تشيلسي وايفرتون، وووست هام يونايتد وليدز يونايتد.

إليكم جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد نتائج مباريات اليوم الجولة 27

1- مانشستر سيتي 65 نقطة

2- مانشستر يونايتد 54 نقطة

3- ليستر سيتي 53 نقطة

4- تشيلسي 47 نقطة

5- ايفرتون 46 نقطة

6- توتنهام 45 نقطة

7- وست هام يونايتد 45 نقطة

8- ليفربول 43 نقطة

9- استون فيلا 40 نقطة

10- ارسنال 38 نقطة

11- ليدز يونايتد 35 نقطة

12- ولفرهامبتون 35 نقطة

13- كريستال بالاس 34 نقطة

14- ساوثهامبتون 33 نقطة

15- بيرلني 30 نقطة

16- نيوكاسل يونايتد 27 نقطة

17- برايتون 26 نقطة

18- فولهام 26 نقطة

19- وست بروميتش 18 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 14 نقطة

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