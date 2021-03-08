سيميوني يتحسر على الفرص الضائعة في ديربي مدريد

تحسر دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد على إهدار فريقه للفرص بعد تعادله 1-1 مع ريال مدريد في مباراة قمة ليفقد فرصة توسيع الفارق في صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني إلى ثماني نقاط مع غريمه في المدينة.

وضع لويس سواريز أتليتيكو في المقدمة مبكرًا في الدقيقة 15 لكن الفريق أخفق في مضاعفة الغلة ليعاقبه كريم بنزيمة بهدف التعادل لحامل اللقب في الدقيقة 88.

وقال سيميوني للصحفيين “سيطرنا على الأمور في معظم فترات المباراة وكنا الأفضل دفاعيا ولاحت لنا الفرص لحسم النتيجة لكننا لم نستفد منها أمام منافس عظيم نجح في إدراك التعادل.

“في كرة القدم إذا لم تستفد من فرصك لا يجب أن تندهش عندما يدرك المنافس التعادل، يمنحك التقدم 1-صفر أفضلية طفيفة لأن كل فريق يملك عناصر القوة ويمكنه دائمًا اللحاق بك”.

ولا يزال أتليتيكو في موقف جيد في السباق على اللقب حيث يتفوق على برشلونة الثاني بثلاث نقاط وبخمس نقاط على ريال مدريد، ولعب أتليتيكو 25 مباراة مقابل 26 لغريميه.

وأضاف سيميوني “لا أرغب في المبالغة في الاستنتاجات، تحدوني مشاعر إيجابية حاليًا، سيكون الأمر صعبًا للغاية على الجميع من الآن وحتى نهاية الموسم.

“أنا سعيد بالطريقة التي لعب بها الفريق .. فعلنا كل ما أردناه لكننا نعلم أن الأمر لن يكون سهلًا ولم نعتقد أبدا أنه سيكون كذلك.

“اعتقد الناس أننا سنفوز باللقب بفارق 20 نقطة لكننا نعرف مدى صعوبة المنافسة في كل مباراة بالدوري”.

وقال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إن أتليتيكو تسيد الشوط الأول بينما تفوق فريقه في الشوط الثاني ولا يزال يعتقد أن ريال مدريد لم يبتعد عن المنافسة.

وأضاف “هدفنا مواصلة القتال. أمامنا طريق طويل وسنواصل القتال حتى آخر رمق لأن أي شيء قد يحدث في النهاية.

“نعلم ما الذي نحتاجه للتحسن والشيء الأكثر أهمية بالنسبة لنا نجاح الفريق في التماسك والتعادل في الشوط الثاني واللعب بشكل أفضل”.