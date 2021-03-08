صفقات يوفنتوس | أنييلي يستقر على خليفة كريستيانو رونالدو في الميركاتو الصيفي

بدأت إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي تحت قيادة أندريا أنييلي، في التخطيط لحقبة ما بعد كريستيانو رونالدو، خصوصًا في ظل معاناة البيانكونيري الكبيرة، بسبب الراتب الضخم الذي يتحصل عليه النجم البرتغالي.

ويتخطى راتب رونالدو (36 عامًا) حاجز الـ30 مليون يورو، ومع الأزمة المالية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، أصبح توفير راتب النجم البرتغالي يتطلب الاستغناء عن بعض اللاعبين في صفوف الفريق.

وبحسب شبكة “ميدياست” الإيطالية، فإن يوفنتوس سيحاول التخلص من رونالدو خلال الميركاتو الصيفي المقبل، كما حددت إدارة السيدة العجوز بديله، وهو مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ماورو إيكاردي.

ويعد اهتمام يوفنتوس بإيكاردي (28 عامًا) ليس بجديد، فأثناء نشاط المهاجم الأرجنتيني في صفوف إنتر ميلانو الإيطالي، أراد البيانكونيري الظفر بخدماته في أكثر من سوق انتقالات، لكن الصفقة لم تكلل بالنجاح.

ويُعاني إيكاردي حاليًا نوعًا ما من التهميش مع باريس سان جيرمان، لذلك فإن انضمامه إلى يوفنتوس يظل خيارًا قائمًا خلال الميركاتو الصيفي القادم، لا سيما وأنه كان يرغبته من قبل في ارتداء قميص السيدة العجوز.

ولكن بحسب التقارير، فإن ما يعطل الصفقة؛ هو بند كان وضعه الإنتر في عقد انتقال إيكاردي إلى باريس سان جيرمان، يمنع النادي الفرنسي من بيع المهاجم الأرجنتيني إلى يوفنتوس تحديدًا.

ونفى المدير الرياضي للسيدة العجوز، فابيو باراتيتشي في وقت سابق الصيف الماضي، التقارير التي زعمت بأن البيانكونيري سيسعى للتخلص من رونالدو في الميركاتو الصيفي المقبل، وأكد أن النادي سيحاول تمديد عقد النجم البرتغالي حتى اعتزاله.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو انضم إلى صفوف السيدة العجوز في صيف 2018، قادمًا من ريال مدريد الإسباني، وشارك النجم البرتغالي منذ ذلك الوقت في 120 مباراة بقميص البيانكونيري في مختلف البطولات، تمكن خلالها من تسجيل 92 هدفًا، وتقديم 21 تمريرة حاسمة.

بينما انضم ماورو إيكاردي إلى باريس سان جيرمان في صيف 2019، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من إنتر ميلانو، وانتقل المهاجم الأرجنتيني للنادي الفرنسي بشكل نهائي في الميركاتو الصيفي الماضي مقابل 50 مليون يورو، حيث شارك إجمالًا في 50 مباراة بقميص الفريق الباريسي بجميع المسابقات، وتمكن من إحراز 26 هدفًا وتقديم 9 تمريرات حاسمة.