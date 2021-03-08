فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة السد وام صلال فى الدوري القطري

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة السد وام صلال فى الدوري القطري (دوري نجوم قطر)، ضمن مباريات اليوم الاحد 7 مارس 2021، لحساب الجولة 18.

تُوج فريق السد بلقب الدوري القطري للمرة الخامسة عشر في تاريخه عقب فوزه على مضيفه أم صلال بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد.

وسجل هدفي السد بغداد بونجاح ويوسف عبد الرزاق يوسف ورودريجو تاباتا في الدقائق 34 و51 والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ومع تبقي أربع جولات على نهاية الدوري القطري رفع السد رصيده إلى 50 نقطة في صدارة ترتيب الدوري القطري، بفارق 13 نقطة أمام الدحيل ملاحقه المباشر، ليتوج باللقب الخامس عشر في تاريخه، وتوقف رصيد أم صلال عند 15 نقطة في المركز العاشر.

وهذا هو اللقب الـ75 للسد في كافة البطولات، علما بأن الفريق توج مؤخرا بلقب كأس قطر بعد أن فاز على الدحيل في المباراة النهائية 2 / صفر.

إليكم اهداف المباراة

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