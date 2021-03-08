الدوري السعودي |الفريد ندياي أفضل لاعب في الشباب عن شهر فبراير

توج السنغالي الفريد ندياي، لاعب الفريق الأول بنادي الشباب السعودي بجائزة أفضل لاعب بالفريق عن شهر فبراير الماضي “ليث فبراير”.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي الشباب عن فوز إندياي بالجائزة التي صوتت عليها الجماهير بحسابات النادي على مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن تفوق على كريستيان جوانكا وزيد البواردي.

بدوره قدم اللاعب شكره وتقديره لجماهير الشباب كافة على اختياره للتتويج بهذه الجائزة، مؤكدًا أن تفوقه في المباريات الماضية كان بفضل زملائه اللاعبين.

من جهته سلم صهيب البلوشي، مدير عام شركة “هاف مليون” الراعية للجائزة، والراعي الرسمي للفريق الأول، الجائزة للاعب إندياي، بالإضافة إلى مكافأة مالية مقدمة من الشركة.

ويحتل الشباب صدارة ترتيب دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين، (الدوري السعودي للمحترفين) برصيد 45 نقطة، ويستعد الفريق لمواجهة مضيفه الاتحاد الأربعاء المقبل.