فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي “هدف مبكر ولوك شو يكلل مجهوده”

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، لحساب الجولة 27، ضمن مباريات اليوم الأحد الموافق 7 مارس 2021، والتي يستضيفها ملعب طيران الاتحاد، بإدارة من الحكم الإنجليزي “أنتوني تايلور”.

ضرب مانشستر يونايتد بالتوقعات عرض الحائط وفجر الفريق العريق مفاجأة من العيار الثقيل ، وعرقل الانطلاقة الرائعة لجاره ومضيفه مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي بالفوز عليه 2 / صفر في عقر داره، لتعود الحياة للبريميرليج من جديد.

وعلى استاد “طيران الاتحاد” في مانشستر ، حرم يونايتد جاره ومنافسه “سيتي” من مواصلة مسيرة الأرقام القياسية في الموسم الحالي وألحق به الهزيمة الأولى منذ أكثر من 100 يوم.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 54 نقطة ليستعيد المركز الثاني في جدول المسابقة بفارق نقطة واحدة أمام ليستر سيتي.

وقبل مباراة اليوم ، لم يخسر مانشستر سيتي أي مباراة منذ أن سقط أمام مضيفه توتنهام صفر / 2 في 21 نوفمبر الماضي ليكون الفريق حافظ على سجله خاليا من الهزائم في مختلف البطولات على مدار 105 أيام قبل أن يسقط في الديربي اليوم.

وجاءت بداية الديربي في غاية الإثارة حيث احتسب الحكم ضربة جزاء لمانشستر يونايتد ، بعد نصف دقيقة فقط من بداية اللقاء ، عندما حاول الفرنسي أنتوني مارسيال التوغل داخل منطقة الجزاء من أول هجمة للفريق فلم يجد جابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي سوى إعاقته ليحتسبها الحكم ضربة جزاء.

وسدد برونو فيرنانديز ضربة الجزاء في الدقيقة الثانية ليسجل منها هدف التقدم على يمين حارس المرمى إديرسون الذي كاد يبعد الكرة لكن الحظ عانده.

وجاء الهدف الثاني اثر هجمة سريعة ليونايتد تلقى فيها شو الكرة من زميله الحارس هيندرسون لينطلق بها اللاعب من وسط الملعب حتى وصل إلى منطقة جزاء سيتي حيث تبادل الكرة مع راشفورد ثم سدد شو الكرة من داخل المنطقة لتعانق الشباك.

إليكم اهداف المباراة

هدف تقدم مانشستر يونايتد “برونو فيرنانديز” من ضربة جزاء

هدف مانشستر يونايتد الثاني “لوك شو”

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