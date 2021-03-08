تصفيات أمم أفريقيا: مصر تستدعي 6 محترفين بينهم صلاح لمواجهتي كينيا وجزر القمر

أعلن الجهار الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة الرسمي المقبل، من بينهم نجم ليفربول الإنجليزي محمّد صلاح.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره الكيني في العاصمة نيروبي على أن يستقبل لاحقًا جزر القمر في القاهرة في 25 و29 الشهر الحالي ضمن اطار منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 والمؤجلة إلى عام 2022 بالكاميرون.

واختار البدري ستة لاعبين محترفين، ثلاثة منهم يخوضون غمار الدوري الإنجليزي الممتاز هم صلاح (ليفربول)، ومحمد النني (آرسنال)، ومحمود حسن “تريزيغيه” (أستون فيلا)، إضافة إلى أحمد حجازي لاعب اتحاد جده السعودي وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني)، ومصطفي محمد (غلطة سراي التركي).

واكد محمد بركات مدير المنتخب الوطني أنه تمت مخاطبة أندية اللاعبين المحترفين عبر الاستدعاءات الرسمية طبقًا للمواعيد الزمنية المحددة من قبل الـ “فيفا”، موضحًا أنه على تواصل مع المجموعة المختارة للتنسيق حول تحديد رحلات الطيران لحضورهم للقاهرة والإنضمام إلى المنتخب المسافر إلى نيروبي في 23 الشهر الحالي.

ويدخل المنتخب معسكره المغلق بداية من 20 الشهر الجاري بإنضمام اللاعبين المحليين عقب إنتهاء مشاركة الأندية في البطولات القارية.