الدوري السعودي | إعلامي سعودي: الهلال ثابت والنصر رحل!

أكد الناقد الرياضي، عبدالكريم الحمد، أنه توقع سيناريو المنافسة على لقب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك قبل بداية الموسم الحالي.

وقال الحمد من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “أعطيتكم زبدة الموسم قبل أن يبدأ.. الشباب سينافس الاتحاد سيعود الهلال ثابت.. الأهلي سيبقى متذبذب .. النصر رحل وقد يعود بعد مواسم”.

ويحتل الشباب المركز الأول في ترتيب الدوري السعودي برصيد 45 نقطة، بعد مرور 22 جولة، فيما يأتي الهلال في المركز الثاني برصيد 42 نقطة، والاتحاد ثالثًا برصيد 38 نقطة.

ويتواجد الأهلي في المركز الرابع برصيد 35 نقطة، بعد خسارته الأخيرة أمام ضمك 3 ـ 1، ويحتل النصر المركز السابع برصيد 30 نقطة.