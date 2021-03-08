الميركاتو السعودي | هل يفكر الهلال في ضم رومارينيو؟

يعيش البرازيلي رومارينيو فترة رائعة مع الاتحاد السعودي خلال الموسم الحالي، حيث أحرز 14 هدفًا في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويعتبر أهم ورقة رابحة في التشكيلة الاتحادية.

ويرغب الهلال في ضم مهاجم مميز خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بسبب تقدم مهاجمه الأساسي بافتيمبي جوميز في العمر، وتراجع مستواه في الموسم الحالي، رغم أنه أحرز 15 هدفًا، بينهم 6 ضربات جزاء، في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورشحت جماهير الهلال عبر مواقع التواصل الإجتماعي اللاعب رومارينيو للإنضمام إلى الفريق، حيث ترى أنه الأنسب لقيادة هجوم الزعيم، كما أنه يُجيد اللعب في مركز رأس الحربة والجناح والمهاجم المتأخر.

كان رومارينيو في طريقه للانضمام إلى الهلال الصيف الماضي، عندما تقدم بطلب لفسخ عقده مع الاتحاد؛ بسبب رواتبه المتأخرة، وعرض وكلاء لاعبين “روما” على الهلال، حيث أكدوا أن اللاعب سيفسخ عقده مع الاتحاد.

لكن رئيس الهلال، فهد بن نافل، رفض الدخول في أزمة مع الاتحاد، لذلك قام بإبلاغ مسئولي العميد، الذين تواصلوا مع النجم البرازيلي، وقاموا بسداد مستحقاته المتأخرة، لإعادته إلى الفريق من جديد.

ويرتبط رومارينيو مع الاتحاد بعقد حتى 30 يونيو 2022، وشارك في 108 مباراة مع العميد منذ الانضمام إليه في صيف 2018، قادمًا من الجزيرة الإماراتي، مسجلًا 61 هدفًا.