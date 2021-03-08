شاهد فيديو يوتيوب شاهد اهداف مباراة ظفار والسويق في نهائي كأس عمان “جلالة السلطان المعظم لكرة القدم“، والمقرر له ضمن مباريات اليوم الأحد 7 مارس 2021، والتي أقيمت على ملعب السلطان قابوس في العاصمة العمانية مسقط.

تُوج فريق ظفار لقب كأس جلالة السلطان المعظم للمرة العاشرة فى تاريخه وللمرة الثانية على التوالي بعدما أكتسح فريق السويق بخماسية مقابل هدف فى المباراة النهائية.

جدير بالذكر ان هذا اللقاء حظى باهتمام إعلامي كبير من في الخليج العربي، حيث نقل في الإمارات على قناة أبو ظبي الرياضية 3، كما نقل في قطر على قناة الكأس 5.

وجاء تأهل نادي ظفار إلى نهائي كأس عمان هذا الموسم بفضل ريمونتادا مذهلة أمام نادي السيب في إياب نصف النهائي، حيث قلب تأخره في الشوط الأول بهدف إلى فوز مثير 1/2 في الدقيقة 84، علمًا بأن لقاء الذهاب كان قد انتهى بالتعادل السلبي.

وتعامل السويق بنفس الروح القتالية خلال مباراة إياب نصف النهائي أمام الاتحاد، واستطاع تسجيل هدفين للاعبه الموهوب عصام الصبحي، ليحقق الريمونتادا بعدما خسر الذهاب بنتيجة 1/2.

وتمكن الزعيم من الفوز بـ 16 مباراة بمنافستي الدوري والكأس منذ شهر مارس 2020 حتى الآن، وتعادل في 6 مباريات فقط، من بينهم مباراتين من دون أهداف في نصف نهائي كأس عمان أمام النهضة الموسم الماضي ثم أمام السيب هذا الموسم.

أما فريق السويق فقد خسر مؤخرًا من الاتحاد في ذهاب نصف نهائي كأس جلالة السلطان المعظم، وتعرض لثلاث خسائر متتالية في الفترة من 26 يناير حتى 5 فبراير 2021 أمام أندية السيب وبهلاء وعبري.

إليكم اهداف المباراة