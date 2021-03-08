صفقات برشلونة | من هو المدافع القوي “إدموند تابسوبا” هدية ديكو لكومان؟

يستعد نجم برشلونة الإسباني السابق، ديكو إلى إهداء مدافع باير ليفركوزن الألماني، إدموند تابسوبا إلى النادي الكتالوني، لتدعيم خط دفاع البلوجرانا، الذي يعاني من مشاكل جمة.

“إدموند فيصل تابسوبا” هو لاعب دولي من بوركينا فاسو، يلعب في صفوف فريق باير ليفركوزن الألماني، يبلغ من العمر 22 عامًا، ويعد أحد أبرز المدافعين المطلوبين في أكثر من ناد أوروبي كبير، على رأسهم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ديكو هو وكيل أعمال تابسوبا، منذ أن كان يلعب في فيتوريا جيماريش البرتغالي الذي انتقل من صفوفه إلى باير ليفركوزن في يناير 2020، نظير 20 مليون يورو.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن نجم منتخب البرتغال السابق، قرر استغلال علاقته مع برشلونة، من أجل تسهيل انتقال تابسوبا إلى البلوجرانا.

ويتمتع تابسوبا بقوة بدنية كبيرة وسرعة فائقة، وهي المميزات التي ستفيد المدير الفني لبرشلونة، رونالد كومان في خط دفاع الفريق.

ورغم أن مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، إريك جارسيا سينضم إلى صفوف برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع السيتيزنز، إلا أن تابسوبا يعتبر أحد أهم أهداف المدرب الهولندي.

وذلك بسبب المشاكل البدنية المتكررة لدى الفرنسي صامويل أومتيتي، وتراجع مستوى مواطنه كلمينت لينجليه، وكثرة إصابات الإسباني، جيرارد بيكيه بالإضافة لتقدمه في السن (34 عامًا).

وسيكون للنجم ذو الأصول البرازيلية “ديكو” دورًا كبيرًا في انتقال تابسوبا إلى برشلونة، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 40 مليون يورو.

جدير بالذكر أن إدموند تابسوبا شارك في 52 مباراة مع باير ليفركوزن منذ انضمامه للفريق في يناير 2020، ويتألق بشكل لافت مع فريقه في الدوري الألماني.