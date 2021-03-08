فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني “بنزيمة القاتل”

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني،لحساب الجولة 26، ضمن مباريات اليوم الأحد 7 مارس 2021، ويستضيف ديربي مدريد ملعب واندا ميتروبوليتانو.

سجل كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد هدفاً قاتلاً ليخطف التعادل 1-1 أمام مضيفه أتليتيكو متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني، ليستمر ريال في السباق على اللقب.

جاءت المباراة في شوطها الأول مميزة من جانب الأتلتيكو الطرف الأفضل على الملعب، إذ حرم عناصر الريال من الكرة معظم الأوقات وشكل خطورة كبيرة على مرمى البلجيكي تيبو كورتوا.

وترجم أصحاب الأرض تميزهم إلى هدف عند الدقيقة 15 بأقدام المهاجم لويس سواريز بلمسة ساحرة من لاعب الوسط ماركو لورينتي، الذي اخترق مناطق الريال ومنح زميله الأوروغوياني كرة وضعته في مواجهة مباشرة لحارس المرمى.

وواصل الأتلتيكو أفضليته بداية الشوط الثاني وسط سيطرة شبه مطلقة من عناصره على منتصف الملعب في ظل تألق الفرنسي ليمار ولورينتي، وتراجع ملحوظ في مستوى توني كروس وكاسيميرو.

ورغم محاولات عدة، فشل الأتلتيكو في زيادة غلته من الأهداف، ما منح الريال الدافع خلال الدقائق الأخيرة للتعديل وهو ما تحقق مع حلول الدقيقة 88، إثر هجمة خاطفة أنهاها الفرنسي كريم بنزيما في شباك الحارس يان أوبلاك.

وبهذا التعادل عزز أتلتيكو مدريد موقعه بصدارة الترتيب برصيد 59 نقطة، في حين وصل ريال مدريد إلى نقطته الـ54 وبقي محافظا على مركزه الثالث.

ولدى أتلتيكو مدريد – متصدر جدول ترتيب الليجا – مباراة مؤجلة أمام أثلتيك بلباو ستقام منتصف الأسبوع الجاري ستحدد الكثير من معالم المنافسة على لقب الدوري الاسباني بموسم 2021/2020.

إليكم اهداف المباراة

هدف تقدم اتلتيكو مدريد “لويس سواريز”

هدف تعادل ريال مدريد “كريم بنزيمة” 1-1