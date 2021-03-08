مهاجم الهلال السعودي يخسر أمام إيفير بانيجا!

حقق محترف نادي الشباب السعودي، اللاعب الأرجنتيني إيفر بانيجا، جائزة أفضل لاعب بين أندية غرب القارة الآسيوية، عن شهر فبراير الماضي.

وتفوق بانيجا في الاستفتاء على محترف نادي الهلال، بافتيمبي جوميز، والسوري محمد مرمور لاعب تشرين، والعراقي حمادي أحمد لاعب القوة الجوية.

وحصل بانيجا على نسبة 32.27% من الأصوات، فيما احتل جوميز المركز الثاني بنسبة 22.27%، وجاء محمد مرمور لاعب تشرين السوري ثالثًا، وحمادي أحمد لاعب القوة الجوية العراقي في المركز الرابع.

جدير بالذكر أن الشباب يحتل صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، بينما يتواجد الهلال في المركز الثاني برصيد 42 نقطة، وذلك عقب مرور 22 جولة.