بعد 7 سنوات.. دي بروينه يكشف سبب رحيله عن تشيلسي

كشف صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي، كيفين دي بروينه عن نقاش غريب، أجراه مع مدربه السابق، جوزيه مورينيو أدى إلى رحيله من تشيلسي حينها.

وشارك دي بروينه في 3 مباريات فقط مع تشيلسي في الدوري الانجليزي الممتاز خلال النصف الأول من موسم 2013/14، قبل أن ينتقل إلى فولفسبورج الألماني، في يناير 2014، نظير 20 مليون جنيه إسترليني.

وشرح دي بروينه (29 عامًا) كيف أدت محادثة مع مورينيو خلال فترة تواجدهما في تشيلسي إلى مغادرته البلوز.

وقال النجم البلجيكي عن هذه الفترة، في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس البريطانية: “كان هناك الكثير من الحديث في الصحافة حول علاقتي مع مورينيو، لكن الحقيقة هي أنني تحدثت معه مرتين فقط، كانت الخطة دائمًا أن أذهب على سبيل الإعارة قليلًا”.

وأضاف: “لقد استدعاني (مورينيو) إلى مكتبه في ديسمبر، وربما كانت هذه هي اللحظة الكبيرة الثانية التي تغيرت فيها مسيرتي، كان أمامه بعض الأوراق، وقال: تمريرة حاسمة واحدة، ولم تسجل أي هدف، واستعدت الكرة 10 مرات”.

وتابع: “لقد استغرق الأمر مني دقيقة لفهم ما كان يفعله. بدأ بعدها بقراءة إحصائيات لاعبي الجوم الهجوم الآخرين: ويليان، أوسكار، ماتا، وشورليه، وكانت مثل تسجيل 5 أهداف وتقديم 10 تمريرات حاسمة”.

وواصل: “انتظر مني قول شيء، وأخيرًا أخبرته أن هؤلاء اللاعبون لعبوا 15 أو 20 مباراة، بينما لم أشارك إلا في 3 مباريات، لذا الأمر مختلفًا، أليس كذلك”.

وأوضح: “الأمر كان غريبًا جدًا، كنت صادقًا تمامًا، قلت له: أشعر أن النادي لا يريدني حقًا هنا، أريد أن ألعب كرة القدم، أُفضل أن تبيعني”.

وأكمل: “قررت الرحيل؛ لأنني شعرت أنه ليس لدي أي فرص للعب في ذلك الوقت، لم أكن أتوقع المزيد من الفرص بالنسبة لي، فقد كان القرار الأفضل هو مغادرة تشيلسي”.

واختتم: “لم أكن أتوقع أن تسير الأمور على هذا النحو، لأنه في ذلك الوقت كانت نقطة منخفضة في مسيرتي، ولكن لم يكن لدي أي شك في قدراتي كلاعب”.

جدير بالذكر أن كيفين دي بروين انضم إلى مانشستر سيتي في صيف 2015، نظير 76 مليون يورو، وشارك النجم البلجيكي منذ ذلك الحين في 249 مباراة بقميص السيتيزنز بمختلف البطولات، تمكن خلالها من تسجيل 60 هدفًا وتقديم 105 تمريرة حاسمة.