الدوري الجزائري | اتحاد العاصمة يقترب من إقالة فروجيه وتعيين زغدود!

ذكرت تقارير إخبارية أن فريق اتحاد الجزائر يبحث إقالة مديره الفني الفرنسي تيري فروجيه، على خلفية سوء النتائج.

وذكر الموقع الإخباري الإلكتروني “سبورتس نيوز ديزاد” أن خسارة الفريق أمام مضيفه وجاره نادي بارادو 1 / 2 أمس السبت في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الجزائري، ولدت قناعة لدى كثيرين بضرورة إقالة فروجيه من منصبه.

وأوضح ذات المصدر أن إدارة اتحاد الجزائر وقفت على “عجز فني” وعلى الخيارات الفاشلة لفروجيه، في تحديد التشكيل الأساسي وتفضيل لاعبين على آخرين.

ورجح ذات المصدر، تولي المدرب الأسبق وقائد الفريق في السنوات الماضية، منير زعدود، تدريب الفريق في حال تم إنهاء التعاقد مع فروجيه الذي عاد لتدريب اتحاد الجزائر مطلع ديسمبر الماضي بعد تجربة أولى لم تكتمل حتى النهاية في موسم 2018 / .2019

كان زغدود، أشرف على تدريب اتحاد الجزائر الموسم الماضي، لكنه رفض العمل كمدرب مساعد للفرنسي فرانسوا تشيكولوني، الذي أقيل من منصبه قبل أسبوع من انطلاق الموسم الحالي بعد مقاطعته لمراسم كأس السوبر الجزائري الذي خسره الاتحاد أمام جاره شباب بلوزداد 1 / 2.

يشار إلى أن اتحاد الجزائر يحتل المركز الثامن في الدوري الجزائري برصيد 21 نقطة مع تبقي له مباراة مؤجلة سيلعبها لاحقًا أمام جاره مولودية الجزائر.