باشاك شهير التركي يُخفف من أزمة النصر السعودي

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إلزام نادي النصر السعودي بسداد مبلغ 20 مليون ريال لنادي فنربخشة التركي، كمستحقات في صفقة البرازيلي جوليانو دي باولا، المحترف النصراوي السابق.

وكشفت مصادر صحفية أن هناك أمر قد يساهم في تخفيض هذا المبلغ الواجب سداده من إدارة النصر؛ وذلك بسبب موقف جوليانو الحالي المنضم مؤخرًا لنادي إسطنبول باشاك شهير التركي بعد الرحيل عن العالمي.

وبحسب صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن جوليانو اليس حرًا ولكنه انضم قبل نهاية عقده مع العالمي إلى فريق آخر، وهو من فسخ عقده وليس النادي، بحسب أنظمة الفيفا.

وتنص الأنظمة في الفيفا على أن اللاعب لا يُمنح كامل عقده إلا في حال بقي بدون نادٍ خلال فترة العقد المتبقية مع ناديه السابق، أو الذي فسخ معه العقد.

وطلبت إدارة النصر من غرفة فض المنازعات باتحاد القدم الدولي، رؤية حيثيات القرار حول المبالغ المستحقة لـ جوليانو من أجل الاستئناف ضد القرار.

وكان وكيل وزارة الرياضة للإعلام والعلاقات، رجاء الله السلمي، قد تحدث عن تفاصيل تدخل الوزارة في أزمة البرازيلي جوليانو ونادي النصر.

وقال عبر برنامج “الديوانية” المذاع على القناة الرياضية السعودية: “هناك 3 قضايا أو مُطالبات من نادي فنربخشة التركي حول مستحقات جوليانو، تم سداد مطالبتين والثالثة مرصودة لدى الوزارة، باعتبارها من الالتزامات السابقة على الوزارة”.

وأنهى قائلا: “متى تم تزويد الوزارة، بما يرد من مطالبة حول هذا الأمر، سيتم تحويل المبلغ لنادي النصر لتسديد المبلغ للفريق التركي”.