عاجل | تشكيلة مانشستر سيتي الاساسية أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي “محرز يبدأ”

تعرف على تشكيلة مانشستر سيتي الأساسية أمام مانشستر سيتي في قمة مباريات اليوم لحساب الجولة 27 من الدوري الانجليزي الممتاز، والتي شهدت تواجد الجزائري رياض محرز منذ البداية.

قرر المدير الفني لمانشستر سيتي “بيب جوارديولا” البدء بالمهاجم البرازيلي جابريل جيسوس في خط الهجوم ومن خلفه النجم الجزائري رياض محرز ورحيم سترلينج وكيفين دي بروينه، بهدف توفير طاقة فيل فودين وفيران توريس لمباراة دوري أبطال أوروبا أمام مونشنجلادباخ.

وسيواصل الحارس البرازيلي “إيدرسون” الدفاع عن عرين الفريق السماوي ومن أمامه الثنائي الدفاعي المتألق في الفترة الأخيرة “جون ستونز وروبن دياز”.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 4 وبين سبورت بريميم 1 و2، بتعليق المعلق الرياضي العماني “خليل البلوشي”، ستنطلق في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، على ملعب “طيران الاتحاد”، بإدارة من الحكم الإنجليزي “أنتوني تايلور”.

ويغيب عن صفوف مانشستر يونايتد هذا المساء كل من “فيل جونز وخوان ماتا وبول بوجبا” وانضم لهم دافيد دي خيا لأسباب عائلية ولاعب الوسط الدولي الهولندي فان دي بيك لإصابة عضلية لم يتعاف منها بنسبة 100٪ ليفضل سولشاير إخراجه من قائمة الفريق الاحتياطية.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 51 نقطة، أما مانشستر سيتي فيتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة ولا تزال في جعبته مباراة مؤجلة.

والتالي تشكيلة مانشستر سيتي الأساسية

إيدرسون

زينشينكو – جون ستونز – روبن دياز – جواو كانسيلو –

إيلكاي جوندوجان – رودري – كيفين دي بروينه

رحيم سترلينج – رياض محرز

جابريل جيسوس

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