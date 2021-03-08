عاجل | تشكيلة مانشستر يونايتد الاساسية أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تعرف على تشكيلة مانشستر يونايتد الأساسية أمام مانشستر سيتي في قمة مباريات اليوم لحساب الجولة 27 من الدوري الانجليزي الممتاز.

قرر المدير الفني لمانشستر يونايتد “أولي جونار سولشاير” البدء بالمهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال في خط الهجوم ومن خلفه ماركوس راشفورد وبرونو فيرنانديز.

وسيواصل الحارس الإنجليزي الشاب “دين هندرسون” الدفاع عن عرين الشياطين الحمر بسبب تغيب الحارس الأساسي دافيد دي خيا عن تدريبات الفريق مؤخرًا لأسباب عائلية.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 4 وبين سبورت بريميم 1 و2، بتعليق المعلق الرياضي العماني “خليل البلوشي”، ستنطلق في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، على ملعب “طيران الاتحاد”، بإدارة من الحكم الإنجليزي “أنتوني تايلور”.

ويغيب عن صفوف مانشستر يونايتد هذا المساء كل من “فيل جونز وخوان ماتا وبول بوجبا” وانضم لهم دافيد دي خيا لأسباب عائلية ولاعب الوسط الدولي الهولندي فان دي بيك لإصابة عضلية لم يتعاف منها بنسبة 100٪ ليفضل سولشاير إخراجه من قائمة الفريق الاحتياطية.

ويأمل مانشستر يونايتد في عرقلة مسيرة مانشستر سيتي وإيقاف سلسلة انتصاراته التي تجاوزت الـ 15 مباراة متتالية، واستعادة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز بعدما حقق ليستر سيتي الفوز على برايتون في وقت سابق من هذه الجولة مساء أمس السبت.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 51 نقطة، أما مانشستر سيتي فيتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة ولا تزال في جعبته مباراة مؤجلة.

والتالي تشكيلة مانشستر يونايتد الأساسية

دين هندرسون

لوك شو – هاري ماجواير – فيكتور ليندلوف – وان بيساكا –

سكوت مكتوميناي – فريد – برونو فيرنانديز

ماركوس راشفورد – دانييل جيمس

أنتوني مارسيال.

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