انتصار كبير لتوتنهام على كريستال بالاس برباعية

المنامة - ياسر ابراهيم - تغلب توتنهام هوتسبير على ضيفه كريستال بالاس بأربعة أهداف لهدف، الأحد ، ضمن الجولة 27 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



وضع الويلزي غاريث بيل فريقه توتنهام بالمقدمة بهدف أول أحرزه في الدقيقة 25، قبل أن ينجح البلجيكي كريستيان بنتيكي في إدراك التعادل لكريستال بالاس في الوقت البديل من الشوط الأول.



واستطاع توتنهام فرض سيطرته بداية الشوط الثاني، وتمكن من تسجيل هدفين مُتتاليين حملا توقيع كل من غاريث بيل وهاري كين، في الدقيقتين 49 و52.



وعقب تقدمه، سير توتنهام أحداث المباراة كيفما أراد، وسط ظهور علامات الاستسلام للهزيمة من قبل عناصر كريستال بالاس، الأمر الذي كلفهم تلقي هدف رابع جاء مع حلول الدقيقة 77 عبر المهاجم هاري كين.



وبهذا أصبح توتنهام هوتسبير يمتلك في رصيده 45 نقطة جعلته يصعد إلى المركز السادس، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر.

المصدر: وكالات