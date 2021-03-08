الامارات | مهدي علي: الخطأ الذي سجّل منه الجزيرة التعادل «غير صحيح»

شكرا لقرائتكم خبر عن مهدي علي: الخطأ الذي سجّل منه الجزيرة التعادل «غير صحيح» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تباينت ردود الأفعال عقب لقاء الجزيرة وشباب الأهلي، أول من أمس، في الجولة 19 من دوري الخليج العربي، وانتهت نتيجته بالتعادل الإيجابي 1-1، وكان أبرزها من مدرب شباب الأهلي، مهدي علي، الذي شدد على أن الخطأ الذي احتسبه الحكم في الوقت القاتل من اللقاء، وأحرز منه الجزيرة هدف التعادل، لم يكن صحيحاً، على حد تعبيره.

وبدا على لاعبي الجزيرة وجهازهم الفني حالة من الارتياح للخروج بنقطة التعادل بإدراك التعادل في الوقت القاتل، فيما كانت على النقيض للاعبي شباب الأهلي، إثر خسارتهم نقطتين كان من الممكن أن تُغيّرا شكل خريطة المنافسة على لقب الدوري.

وتمكن لاعب الجزيرة، الصربي ميلوس كيفانوفيتش، من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة «90+2»، ليرفع رصيد فريقه إلى النقطة 41، ليعزز الجزيرة من صدارته.

وقال مدرب شباب الأهلي، مهدي علي، في مؤتمر صحافي: «إن الجزيرة حصل على نقطة قد تكون حاسمه لمصلحتهم في الفوز ببطولة الدوري»، مضيفاً: «لا يمكن إلا أن أقدم التهنئة للاعبي فريقي على المجهود الذي قدموه في مباراة الجزيرة، والمباريات الأخيرة بشكل عام، إذ أصبحنا نخوض مباراة رسمية كل ثلاثة أيام، وهذا يُشكل جهداً بدنياً مضاعفا عليهم، لكن رغم ذلك تسيّدوا المباراة خصوصاً في الشوط الثاني، وكانت لهم الأفضلية على مستوى النتيجة، ولولا الخطأ الذي حدث في نهاية اللقاء لكنا خرجنا بالنقاط الثلاث».

وأشار مهدي علي: «الخطأ الذي سجل منه الجزيرة التعادل لم يكن صحيحاً، إذ لم يحدث أي احتكاك من جانب لاعبينا مع مهاجم الجزيرة، لكن على العموم نحن راضون عن الأداء ونطمح دائماً إلى تقديم الأفضل في كل مباراة نلعبها».

من جهته، أكد مدرب الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، أن «النقطة التي حصل عليها فريقه تعد عادلة، عطفاً على الرغبة والإصرار والعزيمة التي تحلى بها اللاعبون لعدم الخسارة».

وختم: «ربما لم نلعب بالطريقة نفسها التي ظهرنا بها في المباريات السابقة، لكن كانت هناك أفضلية لنا من حيث الاستحواذ وصناعة الفرص، وما يُحسب للاعبين أنهم كافحوا حتى النهاية وعدم الاستسلام للخسارة، لهذا أرى أن نقطة التعادل قد كافأتهم على روحهم المعنوية العالية».

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