الامارات | الشارقة يقتنص شباب الأهلي.. ويحلق بدوري اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يقتنص شباب الأهلي.. ويحلق بدوري اليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقتنص فريق الشارقة «حامل اللقب» انتصاراً صعباً من أمام مضيفه شباب الأهلي، جاء بفارق هدفين «22-20»، في المباراة التي جمعت الفريقين، أول من أمس، ضمن الجولة 14 من دوري أقوياء اليد، التي شهدت أيضاً عودة الجزيرة بفوز مستحق على مضيفه بني ياس «27-22». واستهلت الجولة مساء الجمعة الماضي، بإقامة ثلاث مباريات، إذ فاز العين على مليحة «36-35»، والنصر على الظفرة «31-22»، والوصل على دبا الحصن «26-19».

وابتعد الشارقة بصدارة الترتيب العام بالعلامة الكاملة وبسجل خالٍ من الهزائم، بعد أن رفع رصيده إلى 39 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن النصر الوصيف، ثم العين (30 نقطة)، ومليحة وشباب الأهلي (29 نقطة)، والوصل (27 نقطة)، والجزيرة (23 نقطة)، ودبا الحصن (18 نقطة)، والظفرة (16 نقطة)، وبني ياس والوحدة (15 نقطة).

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