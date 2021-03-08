الامارات | «مربط دبي» يرفع كأس فخر الإنتاج المحلي في مهرجان الشارقة للجواد العربي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مربط دبي للخيول العربية قوته الإنتاجية، خلال فعاليات مهرجان الشارقة الدولي الـ22 للجواد العربي التي اختتمت، أول من أمس، بنادي الشارقة للفروسية، بعد أن تألق بنيل كل أنواع المعادن النفيسة والتتويج بكأس فخر الإنتاج المحلي وأعلى معدل في تقييم التحكيم خلال منافسات البطولة، ليجدد بهذه النتائج النوعية عهده بالتميز في الأحداث الدولية الكبرى.

وتمكن الإنتاج المحلي لمربط دبي من تذوق الذهب في نهائيات بطولة المهور بعمر السنة مع المهر اللامع الواعد بالأمجاد العالمية «دي شرار» وهو من الفحل العالمي صاحب ذهبية بطولة العالم لمرتين الفحل «دي سراج»، ابن أسطورة الإنتاج العالمي المعاصر «إف إيه إل رشيم» ومن الفرس العالمية «إف تي شيلا».

وأحرز مربط دبي نصيبه من الفضة في ختام منافسات بطولة المهرات بعمر السنتين والثلاث سنوات مع المهرة الفاتنة «دي جودي»، وهي من الفحل «ع ج عزام» والفرس «إلي فلامنكا». فيما تمكن من انتزاع البرونز في نهائيات بطولة المهرات بعمر السنة مع المهرة الواعدة دي لين، وهي من الفحل العالمي «دي سراج» والفرس «دي مها». كما كان للمرابط العالمية حظاً من تذوق الذهب بالإنتاج المحلي لمربط دبي، وهو ما تحقق لمربط «آريا أريبيانز» و«جيفري سلون» من الولايات المتحدة الأميركية مع الفحل المتميز «دي شخاط» ابن الفحل الأممي «دي خطاف» والفرس الجميلة «دي شيرين»، وذلك في بطولة المهور بعمر السنتين والثلاث سنوات.

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