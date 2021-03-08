الامارات | براغا يكشف عن تلقيه عرضاً من دوري الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن براغا يكشف عن تلقيه عرضاً من دوري الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدرب البرازيلي أبل براغا، أنه تلقّى عرضاً من أحد أندية دوري الخليج العربي، لافتاً إلى أنه يحسم قراره النهائي بشأن الموافقة على العرض من عدمه.

وقال براغا لصحيفة «سوبر سبورتي» البرازيلية، إنه عقب رحيله من تدريب نادي إنترناسيونال الشهر الماضي، تلقّى عرضاً من نادٍ إماراتي، موضحاً أنه لم يرد على العرض خصوصاً أنه سيتعاقد مع النادي بداية من الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن براغا لم يتلقَّ عروضاً من الدوري البرازيلي عقب انتهاء مهمته مع إنترناسيونال، إذ خسر الفريق لقب الدوري بطريقة درامية في الجولة الأخيرة بفارق نقطة واحدة عن فلامينغو، الذي فاز باللقب رغم خسارته أمام ساوباولو، بينما أهدر إنترناسيونال فرصة الفوز بالدوري بعدما تعادل مع كورينثيانز.

يُذكر أن براغا 68 عاماً سبق له تدريب الجزيرة مرتين من 2008 إلى 2011 وفي موسم 2015-2016، بينما اتفق مع العين على تدريب «الزعيم» في 2013، قبل أن يعتذر المدرب البرازيلي عن توقيع العقد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news