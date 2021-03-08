الامارات | شافي بطل «المصغّرة».. ورايان يظفر بـ «الكبرى» في بطولة العين لقفز الحواجز

شكرا لقرائتكم خبر عن شافي بطل «المصغّرة».. ورايان يظفر بـ «الكبرى» في بطولة العين لقفز الحواجز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الفارس محمد الرميثي، على صهوة «سيباليا»، بالمركز الأول لمنافسة الجائزة الكبرى المصغّرة لقفز الحواجز برعاية «لونجين»، وبمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، التي احتضن فعالياتها نادي العين للفروسية، واختتمت أول من أمس، برعاية الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي العين للفروسية والرماية والغولف، بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق.

وتوّج الفارس الإيرلندي جاك رايان، على صهوة جواده «كيه بي إس ميجور بلاير» بكأس الجائزة الكبرى في بطولة العين الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وبدعم ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي وشركة «لونجين»، وشارك فيها 96 فارساً وفارسة من 18 دولة بصحبة 170 خيلاً.

وشارك 35 فارساً وفارسة في منافسة الجائزة الكبرى بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة تمايز برعاية «لونجين»، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، وتنافسوا على اللقب وجوائز مالية بقيمة 133 ألفاً و600 درهم.

وفاز بلقب البطولة الفارس الإيرلندي الشاب جاك رايان (19 سنة)، في إكمال التمايز بالجواد «كيه بي إس ميجور بلاير» في زمن سريع بلغ 40:70 ثانية.

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