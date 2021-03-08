الامارات | عجمان ينتزع نقطة غالية من أنياب الوحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان ينتزع نقطة غالية من أنياب الوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتزع عجمان، نقطة غالية من أنياب ضيفه الوحدة، بعدما تعادل معه 3-3 في المباراة التي جرت بينهما أمس، على استاد راشد بن سعيد، لحساب الجولة 19 من دوري الخليج العربي.

وتقدم الفريق الزائر عن طريق إسماعيل مطر، الذي سجل أول أهداف اللقاء «6»، قبل أن يتعادل المدافع، عبدالله صالح لأصحاب الأرض «31»، ثم عاود السلوفيني، ماتافز، التقدم من جديد للوحدة «43»، لينتهي الشوط الأول عند تلك النتيجة.

وتمكن السوري، عمر خريبين، من توسيع الفارق لمصلحة أصحاب السعادة «63»، إلا أن عجمان انتفض بعد ذلك وتمكن من تسجيل هدفين عن طريق ماريو غارديل من ضربة جزاء «77»، وتعادل أبوبكر تراولي قبل سبع دقائق من نهاية اللقاء، ورفع عجمان رصيده إلى 10 نقاط في المركز قبل الأخير دون تغير، ويكون متساوياً مع الفجيرة، الذي يتفوق بفارق الأهداف، فيما رفع الوحدة رصيده إلى 29 نقطة في المركز السابع.

وحضرت الإثارة طوال شوطي المباراة، إذ منح الهدف الذي سجله إسماعيل مطر، المواجهة إثارة وندية، فاندفع عجمان بغية التعادل وسجل هدف التعادل بعد محاولات هجومية، اعتمد صحته الحكم أحمد عيسى درويش، رغم ملاحظات «الفار» بداعي وجود خطأ من قبل أبوبكر تراولي قبل أن يضع عبدالله صالح الكرة داخل الشباك، لكن الوحدة لم يتأثر بهذا الهدف واستعاد تنظيم صفوفه من جديد، واستطاع أن يُسجل هدفين توالياً بصناعة «القائد» إسماعيل مطر.

وبينما كان الجميع يتوقع أن تذهب نقاط المباراة لمصلحة الوحدة تألق أبوبكر تراولي، الذي قدم أفضل مبارياته هذا الموسم مع عجمان، وتحصل على ضربة جزاء من خطأ المدافع أحمد راشد، ثم نجح اللاعب في متابعة عرضية حميد عبدالله وحولها برأسه على يسار الحارس.

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