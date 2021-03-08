الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإنجليزي
تشيلسي - إيفرتون 22:00
وست هام - ليدز يونايتد 00:00
بيتيس - ألافيس 00:00
إنتر ميلان - أتلانتا 23:45
دوري الخليج العربي (21 سنة)
الفجيرة - حتا 17:30
الوصل - العين 17:30
بني ياس - كلباء 17:30
شباب الأهلي - الجزيرة 17:30
كأس مصر
بتروجيت - كوكا كولا 16:30
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