اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

- إيفرتون 22:00

وست هام - ليدز يونايتد 00:00

بيتيس - ألافيس 00:00

إنتر ميلان - أتلانتا 23:45

دوري الخليج العربي (21 سنة)

الفجيرة - حتا 17:30

الوصل - العين 17:30

بني ياس - كلباء 17:30

شباب الأهلي - الجزيرة 17:30

كأس مصر

بتروجيت - كوكا كولا 16:30

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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