الامارات | فلاديمير: حتا قطع خطوة نحو البقاء لكنه يعاني خطر الهبوط

شكرا لقرائتكم خبر عن فلاديمير: حتا قطع خطوة نحو البقاء لكنه يعاني خطر الهبوط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب حتا، الصربي فلاديمير، أن فوز فريقه على الفجيرة بهدف دون مقابل، في الجولة 19 من دوري الخليج العربي، يعد خطوة نحو البقاء بين الكبار في الموسم المقبل، مشيراً إلى أن فريقه لايزال يواجه خطر الهبوط.

وقال في مؤتمر صحافي: «الفريق قادر على المنافسة والوجود في البطولة بعد المباريات التي قدمها أخيراً»، مشيراً إلى أن «من الأشياء الرائعة في المباراة، إحراز المهاجم البرازيلي كريستيان هدف المباراة في يوم ميلاده، ليكون أجمل هديه له وللفريق».

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