الامارات | النصر يجري 300 مسحة أسبوعياً لضمان سلامة اللاعبين

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يجري 300 مسحة أسبوعياً لضمان سلامة اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدير التنفيذي لشركة النصر للألعاب الرياضية، أحمد الجناحي، أن النادي يجري 300 مسحة كورونا كل أسبوع لضمان سلامة لاعبيه.

وقال الجناحي في تصريح صحافي: «إن النادي - في إطار إجراءاته الاحترازية لضمان سلامة لاعبيه وكل أجهزته الفنية والإدارية من فيروس (كورونا) - يقوم بإجراء أكثر من 300 مسحة كل أسبوع، ورغم ذلك تأثرت بعض فرق النادي بغياب عدد من أبرز اللاعبين، في مشوار المنافسات بسبب الإصابة بالفيروس».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news