الامارات | «داماك» تُنظم سباقاً للدرّاجات الهوائية في «مجتمع أكويا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «داماك» تُنظم سباقاً للدرّاجات الهوائية في «مجتمع أكويا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت داماك العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري الفاخر في المنطقة، عن تنظيم أول سباق للدرّاجات الهوائية في 19 مارس المقبل بمجتمع أكويا، الذي يعدّ الأضخم ضمن المحفظة العقارية للشركة. ويفتح سباق «داماك،» الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، باب المشاركة أمام الجميع من مختلف الأعمار، حيث يضم سباقاً مخصصاً للكبار يمتد لمسافة 60 كيلومتراً خارج محيط المجتمع السكني، وآخر للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين خمسة و15 عاماً، ويمتد لنحو 6.8 كيلومترات.

وتشمل أجندة الفعالية أنشطة منفصلة لفئتي الرجال والسيدات، ومثلها للمواطنين من كلا الجنسين.

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