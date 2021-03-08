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الامارات | «داماك» تُنظم سباقاً للدرّاجات الهوائية في «مجتمع أكويا»

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت داماك العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري الفاخر في المنطقة، عن تنظيم أول سباق للدرّاجات الهوائية في 19 مارس المقبل بمجتمع أكويا، الذي يعدّ الأضخم ضمن المحفظة العقارية للشركة. ويفتح سباق «داماك،» الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، باب المشاركة أمام الجميع من مختلف الأعمار، حيث يضم سباقاً مخصصاً للكبار يمتد لمسافة 60 كيلومتراً خارج محيط المجتمع السكني، وآخر للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين خمسة و15 عاماً، ويمتد لنحو 6.8 كيلومترات.

وتشمل أجندة الفعالية أنشطة منفصلة لفئتي الرجال والسيدات، ومثلها للمواطنين من كلا الجنسين.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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