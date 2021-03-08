الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عروض

ذكرت صحيفة «سوبر سبورتي» البرازيلية، أن نادي فلامينغو أبدى استعداده لمناقشة العروض التي يتلقاها من دوري الخليج العربي لضم اللاعب مايكل دي أوليفيرا، مشيرة إلى أن النادي البرازيلي رفض عرضاً من نادي العين في يناير الماضي.

شفافية

طالب مراقبون إدارات الأندية باتباع أسلوب الشفافية في ميزانياتها، بعدما كشف رئيس شركة الشارقة لكرة القدم عبدالله العجلة عن عجز مالي سابق للنادي بلغ 40 مليون درهم.

عرض

تلقّى لاعب مقيم في أحد أندية المحترفين إخطاراً من وكيل أعمال، بضرورة تقديم أفضل أداء فني ممكن في مباراة فريقه المقبلة في دوري الخليج العربي، كونه سيتم مشاهدته من قبل نادٍ أوروبي يبحث عن مدافع شاب.

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