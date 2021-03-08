بطولة قطر: السد يحسم اللقب مبكرا ويتوج للمرة 15 في تاريخه

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





الدوحة: توج السد مبكرا بطلا للدوري القطري لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه أم صلال الأحد 3-صفر، الاحد ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة.

وهو اللقب الخامس عشر في تاريخ السد وابتعد بفارق سبعة ألقاب عن اقرب منافسيه الريان.

سجل الجزائري بغداد بونجاح هدف السبق (30)، رافعاً رصيده الى 20 هدفاً في صدارة الهدافين. فيما أضاف يوسف عبد الزراق الثاني (50)، واختتم رودريغو تباتا مهرجان التهديف (90+2).

ورفع السد رصيده الى 50 نقطة بفارق 13 عن الدحيل الثاني قبل أربع جولات من نهاية المسابقة.

في المقابل، تجمد رصيد أم صلال عند 15 نقطة في المركز العاشر، على بُعد نقطة واحدة عن ملحق الهبوط الى مصاف أندية الدرجة الثانية الذي يدخله صاحب المركز قبل الأخير.

وكرَس فريق المدرب الإسباني تشافي هيرنانديس الفوارق الكبيرة التي صاغها عن باقي منافسيه في الموسم الحالي بعدما جرد الدحيل من اللقب، مع سجل خال من الهزائم عقب تحقيقه 16 فوزا مقابل تعادلين فقط.

ويمضي "الزعيم" بخطوات ثابتة نحو الهيمنة على الألقاب المحلية بعدما توج بطلاً للكأس على حساب الغريم الدحيل 2-صفر، فيما يواصل حملة الدفاع عن لقبه بطلا لكأس الأمير ببلوغه الدور نصف النهائي على حساب الغرافة بخماسية نظيفة، ضارباً موعداً مع العربي.

وسجل الريان فوزاً متأخراً على ضيفه الأهلي 3-1، لينفرد بالمركز الثالث بعدما رفع رصيده الى 31 نقطة مستفيدا من خسارة قطر أمام العربي بهدف نظيف.

وتجمد رصيد الأهلي عند 26 نقطة وتراجع الى المركز السابع.

تقدم الريان عبر العاجي يوهان بولي (15)، وعادل الأهلي بفضل ناصر خلفان (72)، ليعود وينتزع الفوز في الوقت بدل الضائع بفضل الجزائري ياسين إبراهيمي (90 +3 من ركلة جزاء) وعبد العزيز حاتم (90+6) .

وأحيا العربي آماله في المنافسة على مقعد قاري بفوزه الصعب على قطر 1-صفر، رافعا رصيده الى 26 نقطة متقدما للمركز السادس. في حين تجمد رصيد قطر عند 28 نقطة وتراجع للمركز الرابع.

ويدين العربي بفوزه للاعب الدولي السابق سيبستيان سوريا الذي سجل هدف المباراة الوحيد بوقت مبكر برأسية بعدما استقبل بنجاح عرضية فهد شنين (8).

وانتفض الوكرة منهيا سلسلة من ست مباريات لم يذق خلالها الفوز (4 هزائم وتعادلين) بفوزه على السيلية 1-صفر.

ورفع الوكرة رصيده الى 18 نقطة وتقدم للمركز التاسع مبتعدا عن ملحق الهبوط الى مصاف أندية الدرجة الثانية، فيما تجمد رصيد السيلية عند 23 نقطة في المركز الثامن.

وتختتم الجولة الإثنين عندما يلتقي الغرافة مع الخور.