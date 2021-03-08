مباراة "كل النجوم": غياب إمبيد وسيمونز بسبب فيروس كورونا

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نيويورك : سيغيب نجما فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الكاميروني جويل إمبيد والاسترالي بن سيمونز عن مباراة "كل النجوم" المقررة الاحد، بعدما تبين أنهما كانا على اتصال وثيق بشخص ثبتت اصابته بفيروس كورونا.

واعلنت رابطة دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين صباح الأحد أن العملاق الكاميروني ولاعب الارتكاز الاسترالي عرفا بحالتهما قبل أن يسافرا إلى أتلانتا لخوض مباراة "أول ستار".

وكان القائد كيفن دورانت الذي لن يخوض المباراة بسبب الإصابة، اختار اللاعب إمبيد ضمن التشكيلة الاساسية لفريقه بعدما كان حلّ رابعا في التصويت، فيما اختار ليبرون جيمس قائد الفريق الثاني سيمونز في المركز ذاته ولكن ضمن لاعبي الاحتياط، علما أن الاسترالي اختير في المركز 13 خلال عملية التصويت.

ولم يصب أي لاعب أو إداري آخر في فريق سفنتي سيكسرز كونهم لم يحتكوا بشكل مباشر مع الشخص حامل فيروس كورونا، بحسب ما أفادت الرابطة.

وسيقود مدرب سفنتي سيكسرز دوك ريفرز فريق دورانت. ويملك سفنتي سيكسرز أفضل سجل في المنطقة الشرقية مع 24 فوزا مقابل 12 خسارة.

ويعتبر إمبيد وسيمونس من ركائز الفريق إذ يحتل الكاميروني المركز الثاني بين افضل المسجلين في الدوري مع 30,2 نقطة في المباراة، والمركز الخامس في ترتيب ملتقطي الكرات المرتدة مع 11,6 متابعة. فيما يبلغ معدل سيمونز 16,1 نقطة و7,9 متابعات و7,6 تمريرات حاسمة في المباراة.

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