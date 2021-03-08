شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الصالح يرحل عن المصري بنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الفلسطيني محمد الصالح مدافع المصرى البورسعيدى من الرحيل عن النادى نهاية الموسم الحالي، نظرا لعدم مشاركته وعدم قناعة الجهاز الفني للفريق بقيادة على ماهر بإمكانياته منذ عودته في بداية الموسم قادما من كهرباء الإسماعيلية.

ويصعب بقاء محمد الصالح مع الفريق في الموسم المقبل، بعد قرار اتحاد الكرة بإلغاء احتساب اللاعبين الفلسطينيين كلاعب محلى، وهو ما يستحيل معه استمرار اللاعب، في ظل رغبة الجهاز الفني في التعاقد مع لاعبين سوبر.

ورغم حاجة المصري لمدافعين خلال المباريات الأخيرة إلا أن على ماهر يعتمد على عمرو موسى وإسلام صلاح في الخط الخلفى، بالإضافة إلى عودة فريد شوقى من منطقة الوسط للدفاع خلال المباريات الكبرى، مثل الأهلى والزمالك وبيراميدز .

وتراجع المصرى للمركز السادس بجدول الترتيب برصيد 22 نقطة من 14 مباراة خاضها الفريق بالدورى فاز في 5 وتعادل في 7 وخسر لقاءين، أحرز لاعبوه 18 هدفا ومُنى مرماه بـ10 أهداف.

ويسعى على ماهر لإيجاد حل سرعة للأخطاء الدفاعية التي يقوم بها المدافعون، خاصة أنه لا يملك رفاهية تغيير اللاعبين؛ بسبب الإصابات التي ضربت الفريق، بالإضافة إلى سوء مستوى البعض الآخر.