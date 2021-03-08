شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي يحاول حل أزمة الملعب أمام أسوان بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى أحمد سامى، المدير الفني لسموحة، لتحقيق الفوز الأول لفريقه داخل ملعبه أمام أسوان، في المباراة المقررة بينهما باستاد الإسكندرية، ضمن فعاليات الجولة السادسة عشرة للدورى يوم الجمعة المقبل.

وفشل سموحة في تحقيق أي انتصار داخل ملعبه، حيث تعادل في 6 مباريات أمام غزل المحلة وسيراميكا والبنك الأهلى وبيراميدز وإنبى والمصرى البورسعيدى، بينما خسر في لقاء وحيد أمام الزمالك بهدفين نظيفين.

ويحاول أحمد سامي إيجاد ضالته بخطف نقاط لقاء أسوان لكسر عقدة الملعب، بالإضافة إلى التقدم خطوة مهمة في جدول الدوري.

ويحتل سموحة المركز العاشر بجدول الدورى برصيد 19 نقطة من 14 لقاء، فاز الفريق السكندرى في 3 وتعادل 10 وخسر لقاء وحيد، أحرز لاعبوه 17 هدفا ومنى مرماه بـ15 هدفا.