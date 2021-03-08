شكرا لقرائتكم خبر عن آلام الركبة تبعد محمود شكري عن المران الجماعي لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غاب محمود شكري، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، عن مران فريقه الجماعي الذي أقيم مساء اليوم استعدادا لمواجهة الزمالك.

وأكد الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي لسيراميكا، أن محمود شكري يعاني من آلام في الركبة، وخاض اليوم تدريبات العلاج الطبيعي، تحت إشراف محمد الشافعي استشاري التأهيل الرياضي بالنادي.

وشدد رئيس الجهاز الطبي على أن الحارس يخوض تدريبات بكل قوة، من أجل تجهيزه للقاء الزمالك المقبل في الدوري.

ويستعد سيراميكا لمواجهة الزمالك في السابعة والنصف مساء الخميس 11 مارس المقبل، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل سيراميكا بقيادة مديره الفنى هيثم شعبان المركز السابع في ترتيب جدول المصرى برصيد 21 نقطة، بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 5 لقاءات وخسر 3 مباريات وتعادل في 6 مباريات.

نجح هيثم شعبان خلال تجربته بسنة أولى دورى ممتاز فى التفوق على أصحاب الخبرات الطويلة بدورى الأضواء والشهرة، وقاد فريق سيراميكا للمركز السابع برصيد 21 نقطة، بعد 5 انتصارات و6 تعادلات و3 خسائر.