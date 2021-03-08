شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة راحة 24 ساعة ويستأنف الثلاثاء التحضير لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح إيهاب جلال، المدير الفني لفريق المقاصة، فريقه راحة سلبية من التدريبات، الإثنين، قبل استئناف التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة بيراميدز يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري.

وكشف حمد إبراهيم، المدرب العام للمقاصة، أن فريقه سيواصل تدريباته الجماعية بدءا من الثلاثاء وحتى موعد المبارة وفقا لبرنامج المباراة، بعد الاكتفاء بخوض مباراة ودية اليوم ضد غزل شبين.

وتغلب فريق المقاصة على نظيره غزل شبين، الذي يلعب في دوري المظاليم، بهدف نظيف في المباراة الودية التي جمعتهما الأحد على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، ضمن تحضيرات الفريق الفيومي لمواجهة بيراميدز يوم 13 مارس الجاري بمنافسات الدوري.

أحرز صلاح عاشور هدف المباراة الوحيد، وهي المباراة التي وضعها الجهاز الفني لتجهيز لاعبيه فنيا لخوض مباراة بيراميدز القادمة، والحفاظ على فورمة اللاعبين وحساسية المباريات، حتى لا يتأثر بالسلب بسبب طول الفترة قبل موعد مباراته ضد بيراميدز.

وأكد حمد إبراهيم أن الجهاز الفني لعب بفريقين مختلفين بواقع فريق في كل شوط من أجل تجهيز كل اللاعبين لمباراة بيراميدز القادمة، مشيرا إلى أن هذه المباراة هي البروفة الأخيرة قبل مواجهة الفريقي الفيومي.

ويواصل فريق المقاصة استعداداته لمباراة بيراميدز من خلال خوض تدريبته الجماعية حتى موعد المباراة.