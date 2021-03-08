شكرا لقرائتكم خبر عن ‏ذهبية وفضية لمنتخب التايكوندو فى أول أيام بطولة صوفيا ببلغاريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق لاعبو منتخب التايكوندو ميداليتين فى أول أيام بطولة صوفيا التى تقام ببلغاريا ضمن الاستعداد لدورة الألعاب الأوليمبية التي تستضيفها طوكيو.

وتُوجت نور حسين لاعبة المنتخب بالميدالية الذهبية والمركز الأول، بعد الفوز على لاعبة ألمانيا بنتيجة 4/10 فى وزن 49 كجم. وتُوج سيف عيسى لاعب المنتخب بالمركز الثاني والميدالية الفضية فى منافسات وزن 80 كجم.

ويشارك التايكوندو فى البطولة بقائمة تضم 4 لاعبين، هم: سيف عيسى وعبد الرحمن وائل وهداية ملاك، بالإضافة إلى نور حسين، ويرأس البعثة عمرو سليم رئيس الاتحاد.