شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سامي حكما لمباراة بتروجت و كوكاكولا في دور الـ16 لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، مباراة بتروجت وكوكاكولا في دور الـ16 لبطولة كأس مصر إلى الحكم طارق سامي، فى اللقاء المقرر له غداً الإثنين فى الثانية والنصف ظهراً باستاد السكة الحديد.

ويعاون طارق سامي "حكم ساحة" فى مباراة بتروجت و كوكاكولا، فى كأس مصر كل من: مكرم جمال "مساعد أول"- وليد عبد اللطيف "مساعد ثان"- ميلود عطية "حكم رابع".

أعلن مسئولو بتروجت تشكيل الجهاز المعاون لربيع ياسين الذى سيقود الفريق خلال الفترة المقبلة، ويضم كلا من: على عاشور مدربا عاما، وأحمد أبو مسلم مدربا مساعدا، وهشام السيد مدرب حراس مرمى، ومحمد سعد مدرب أحمال، وأيمن محمد كمحلل أداء.

وكانت إدارة بتروجت قامت بتعيين ربيع ياسين مديرا فنيا للفريق خلفا لياسر رجب الذى رحل عن الفريق؛ بسبب تراجع النتائج، وكان آخرها الهزيمة أمس أمام كوكاكولا بهدف دون رد في الجولة 16 بدوري القسم الثاني، وأصبح الفريق فى موقف لا يحسد عليه في جدول ترتيب المجموعة الثاني، حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.