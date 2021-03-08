شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الاهلي يواجه الطلائع وديا الثلاثاء المقبل استعدادا لزعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق البنك الأهلي ودية أمام طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل، في إطار استعداد البنك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل.

بينما يستعد فريق طلائع الجيش لمواجهة فريق الإسماعيلي يوم الثلاثاء المقبل ضمن مواجهات الجولة الـ16 للدوري الممتاز.

ويقود أمير عزمي مجاهد، المدرب العام لفريق البنك الأهلي، تدريبات الفريق بعد إصابة خالد جلال، المدير الفنى، بفيروس كورونا منذ عدة أيام.

وانتهت مباراة غزل المحلة والبنك الأهلي التي جمعتها، الخميس الماضى، على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري بالتعادل السلبي.

التعادل رفع رصيد غزل المحلة للنقطة 18 في المركز الحادي عشر في جدول المسابقة، كما رفع البنك الأهلي رصيده إلى 14، ويحتل المركز الـ14 في الدوري.