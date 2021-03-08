شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يصرف للاعبيه مكافأة الفوز على الإنتاج تحفيزا لمواجهة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرف مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي مكافأة الفوز على الإنتاج الحربي للاعبيه قبل مواجهة غزل المحلة المقرر لها الثلاثاء المقبل على ملعب الإسكندرية في اللقاء المؤجل من الأسبوع العاشر للدوري الممتاز هذا الموسم.

وقرر رئيس النادي تحفيز اللاعبين بمكافأة الفوز على الإنتاج الحربي لتحفيزهم على تحقيق فوز آخر على المحلة والاقتراب من المربع الذهبي لمسابقة الدوري.

وعلى صعيد آخر انضم عمر الميداني مدافع الاتحاد السكندري لتدريبات فريقه الجماعية، بعد التعافي من الأزمة الصحية التي منعته من المشاركة في الفترة الأخيرة.

وكان الميداني قد تعرض لالتهابات على الصدر وعانى من بعض الأمراض بسببها، مما اضطر حسام حسن إلى اراحته وعدم المجازفة بالدفع به خوفا على باقي زملائه في الفريق من التقاط العدوى.

وتنفس الفريق الصعداء بعد الانتصار في المباراة الأخيرة على الإنتاج الحربي بثنائية روماريو ويليامز ورزاق سيسيه والارتقاء للمركز التاسع في جدول الترتيب.

ويحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة، بعدما لعب 14 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 3 وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.