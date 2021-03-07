شكرا لقرائتكم خبر عن ريال سوسيداد يحقق فوزًا غاليًا أمام ليفانتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خطف فريق ريال سوسيداد الإسبانى فوزا غاليا على ضيفه ليفانتى بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما مساء الأحد، على ملعب «أنويتا»، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدوري الإسباني «الليجا».

أحرز ميكيل مورينو هدف الفوز لصالح ريال سوسيداد ضد ليفانتى في الدقيقة العاشرة من بداية المباراة.

بهذه النتيجة، يرفع ريال سوسيداد رصيده إلى 45 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما تجمد رصيد ليفانتى عند 32 نقطة في المركز العاشر.