شكرا لقرائتكم خبر عن أول إجراء رسمي لاتحاد الكرة في ظل أزمة مباراة الأهلي والإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت الساعات القليلة المنقضية أزمة بين مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان من جهة واتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد من جهة أخرى، بشأن مباراة الإسماعيلي والأهلي المقررة «الأربعاء» ضمن مباريات الدوري.

وأبلغ مجلس إدارة اتحاد الكرة، الأحد، لجنة الحكام الرئيسية تعيين طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الأهلي والإسماعيلي دون الإعلان عن الأسماء إلا قبل المباراة بساعات، وإخطاره بالتوجه إلى ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية لإدارة المباراة.

وأرسل اتحاد الكرة فاكسا رسميا إلى ناديي الإسماعيلي والأهلي أبلغهما بإقامة المباراة المقررة بينهما على أرض ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، بدلاً من أرض ملعب استاد الإسكندرية بعد تعذر الحصول على الموافقة الأمنية لإقامة المباراة.

ومن جهته بدأ الجهاز الإداري للنادي الأهلي في حجز فندق الإقامة الذي سيبيت به الفريق استعداداً لخوض المباراة في الموعد المحدد من قبل اتحاد الكرة.

فيما لم يحسم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان موقفه من السفر إلى الإسكندرية لخوض المباراة، وفقًا للمستجدات الجديدة خصوصًا بعدما أصدر النادي بيانًا يطالب فيه اتحاد الكرة بإقامة المباراة على استاد الإسماعيلية أو إقامتها على أقل تقدير على ارض ملعب استاد الإسكندرية.

وسيعلن اتحاد الكرة، الاثنين، كافة التفاصيل الخاصة بإقامة المباراة والخاصة بالتصاريح الإعلامية لتغطية المباراة للصحفيين والمصورين، وكذلك الأعداد المفترض حضورها من مجالس إدارة الناديين وفقاً للمعمول به في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.