شكرا لقرائتكم خبر عن قناة إسبانية تعلن اسم الفائز في انتخابات برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت قناة TV3 الكتالونية فوز خوان لابورتا بالانتخابات الرئاسية لنادي برشلونة الإسباني ليعود إلى مقعد الرئيس بعد قرابة 11 عامًا من مغادرته له.

وحسب الاستطلاعات التي أجرتها القناة، فقد حصل خوان لابورتا على 58% من أصوات الناخبين في الوقت الذي حصل فيه فيكتور فونت على 31.3% وتوني فريكسا على 9.3%.

ولفتت القناة إلى أن الاستطلاع لم يضع في اعتباره أصوات الـ 20،663 صوتًا الذين أدلى بهم أعضاء الجمعية العمومية بالبريد، إلا أنه يؤكد أن لابورتا هو الأقرب بالفعل للفوز بشكل رسمي.

واحتفل لابورتا مع مجلسه المنتظر بالنتيجة عقب إعلانها، فيما ينتظر أن يتم الإعلان عن النتيجة الرسمية خلال ساعات.

ويتمتع خوان لابورتا بعلاقة مميزة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والذي لم يحسم قراره بعد بالبقاء في النادي الكتالوني أو الرحيل بنهاية الموسم الجاري، إذ وعد لابورتا بإقناع قائد البلوجرانا بالاستمرار مع الفريق.