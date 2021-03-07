الأخضر يقدم موعد 3 مباريات بالدوري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قررت ‏لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين تقديم 3 مباريات في الجولة الـ24 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بجانب نقل مواجهة القادسية والعين في الجولة الـ23 المقبلة من ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر إلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، بناء على خطاب الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة كما قررت اللجنة بناء على طلب الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتنسيق مع إدارة المنتخب الأول ورغبة الجهاز الفني في تقديم بعض مباريات الجولة الـ24، نقل مباريات الفتح والأهلي، والرائد والتعاون، والنصر والباطن، من يوم الأحد الموافق 21 / 3 / 2021 م لتقام يوم السبت الموافق 20 / 3 / 2021.



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