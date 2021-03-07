شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يستثمر صحوته في استقطاب رعاة جدد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​بدأت‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬الانتعاش‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استغلال‭ ‬وهج‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬للكرة‭ ‬ونتائجه‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كأس‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬للمحترفين‭ ‬والذي‭ ‬وصل‭ ‬فيه‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بنهاية‭ ‬الجولة‭ ‬الـ‭ ‬22‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬كأس‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬للمحترفين‭ ‬برصيد‭ ‬38‭ ‬ نقطة،‭ ‬وهو‭ ‬أفضل‭ ‬مركز‭ ‬للفريق‭ ‬منذ‭ ‬موسم‭ ‬2016‭ ‬مما‭ ‬جعل‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬تتحرك‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنشيط‭ ‬الجانب‭ ‬الاستثماري‭.‬

وبدأت‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬متعددة‭ ‬بعضها‭ ‬بادر‭ ‬لعرض‭ ‬فرصة‭ ‬إقامة‭ ‬شراكة‭ ‬استثمارية،‭ ‬ومنها‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬فعلا،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬التوقيع‭ ‬مع‭ ‬راع‭ ‬متخصص‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬الفعاليات‭ ‬وتطوير‭ ‬متحف‭ ‬النادي‭.‬

وينصب‭ ‬جهد‭ ‬اللجنة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬راع‭ ‬رئيس‭ ‬يدر‭ ‬دفعات‭ ‬مالية‭ ‬كبيرة‭ ‬تفي‭ ‬بمصاريف‭ ‬النادي،‭ ‬وإغلاق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المطالبات‭ ‬المالية‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬الكفاءة‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬ستتيح‭ ‬لإدارة‭ ‬النادي‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬محترفين‭ ‬جدد‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الصيفية‭ ‬المقبلة‭ ‬مقابل‭ ‬وضع‭ ‬شعار‭ ‬تلك‭ ‬الجهة‭ ‬على‭ ‬مقدمة‭ ‬قمصان‭ ‬اللاعبين‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬انضم‭ ‬المدافع‭ ‬حمدان‭ ‬الشمراني‭ ‬إلى‭ ‬تدريبات‭ ‬الفريق‭ ‬الجماعية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أنهى‭ ‬برنامجه‭ ‬التأهيلي،‭ ‬وكان‭ ‬اللاعب‭ ‬قد‭ ‬أصيب‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي‭ ‬وتغيب‭ ‬فترة‭ ‬3‭ ‬أسابيع،‭ ‬فيما‭ ‬يواصل‭ ‬غاري‭ ‬رودريقيز‭ ‬وحازم‭ ‬الزهراني‭ ‬برنامجهما‭ ‬اللياقي‭ ‬الانفرادي‭.‬