شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يستثمر صحوته في استقطاب رعاة جدد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبدأت إدارة النادي في محادثات مع شركات متعددة بعضها بادر لعرض فرصة إقامة شراكة استثمارية، ومنها ما تم فعلا، حيث تم التوقيع مع راع متخصص في إقامة الفعاليات وتطوير متحف النادي.
وينصب جهد اللجنة الاستثمارية في الفترة الحالية في استقطاب راع رئيس يدر دفعات مالية كبيرة تفي بمصاريف النادي، وإغلاق العديد من المطالبات المالية المحلية والدولية للحصول على شهادة الكفاءة المالية التي ستتيح لإدارة النادي التعاقد مع محترفين جدد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مقابل وضع شعار تلك الجهة على مقدمة قمصان اللاعبين.
من جهة أخرى، انضم المدافع حمدان الشمراني إلى تدريبات الفريق الجماعية بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي، وكان اللاعب قد أصيب في منتصف فبراير الماضي وتغيب فترة 3 أسابيع، فيما يواصل غاري رودريقيز وحازم الزهراني برنامجهما اللياقي الانفرادي.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد يستثمر صحوته في استقطاب رعاة جدد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.