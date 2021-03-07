شكرا لقرائتكم خبر 19 حالة تسلل فقط و40 بطاقة في الجولة الـ22 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وحده الأهلي من بين الفرق المستضيفة خسر على أرضه، فيما حققت الفرق التي استضافت مباريات الجولة الـ22 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعبها الفوز أو التعادل.

وسجلت الجولة 26 هدفا، منها 6 أهداف في مباراة واحدة، وهي التي جمعت بين الاتحاد والوحدة في مكة المكرمة، وشهدت الجولة بطاقتين حمراوين كانتا من نصيب علي البليهي من الهلال وعلي هزازي من القادسية، و38 بطاقة صفراء، فيما سجلت احتساب 3 ضربات جزاء للاتحاد والرائد وضمك.

أيضا من الأرقام اللافتة في الجولة، الانخفاض الكبير في احتساب عدد حالات التسلل، إذ احتسبت 19 حالة تسلل فقط خلال المباريات الثماني، كما لم تحصل فرق الباطن وأبها والفيصلي والقادسية والوحدة والأهلي على أي حالة تسلل طوال دقائق الجولة.

وأعادت الجولة الـ22 فارق الثلاث نقاط بين المتصدر والوصيف بعد تعثر الشباب بالتعادل أمام القادسية على ملعبه بهدف لكل منهما، والفوز الثمين للهلال على الرائد 2/ 1.

ومنحت الجولة، فريق الاتحاد المركز الثالث بشكل مطلق بفوزه على الوحدة 4/ 2 وابتعاده عن مزاحمة الأهلي له في المركز بفارق 3 نقاط بعد مواصلة الأخير سلسلة هزائمه بخسارته أمام ضمك 1/ 3 ليتراجع إلى المركز الرابع.

ومن النتائج، فوز أبها على الفتح 2/ 1.

في الجانب الآخر سيطر التعادل على باقي مباريات الجولة، فالتعاون خامس الترتيب تعادل مع الباطن 2/2، كما تعادل الاتفاق والنصر في الدمام 1/1، والعين مع الفيصلي 1/1.

أرقام من الجولة







الأهداف: 26 هدفا



التعادلات: 4



حالات التسلل: 19



ضربات الجزاء: 3



البطاقات الحمراء: 2



البطاقات الصفراء: 38



أكبر نتيجة: فوز الاتحاد على الوحدة 4 / 2



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